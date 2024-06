Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kraftstoffdiebe am Werk

Borken (ots)

Tatort: Borken, Lindenkamp;

Tatzeit: zwischen 20.06.2024, 16.45 Uhr, und 24.06.2024, 06.45 Uhr;

Auf Diesel abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Borken. Die Täter zapften aus mehrere Fahrzeugen Kraftstoff ab, die auf einer Baustelle am Lindenkamp standen. Zum Teil brachen sie dazu die Tankverschlüsse auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell