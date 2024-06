Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Von Pkw erfasst

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 21.06.2024, 05.30 Uhr;

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitag in Borken mit einem Pedelec kollidiert. Dazu kam es gegen 05.30 Uhr am Kreisverkehr Heidener Straße / Bahnhofstraße / Wilbecke auf einem Zebrastreifen: Der Pedelecfahrer hatte dort die Heidener Straße queren wollen. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernten sich die Beteiligten von der Unfallstelle. Die Polizei bittet den Pkw-Fahrer, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

