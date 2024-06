LPI-J: Vermisster 25-Jähriger wohlauf

Weimarer Land (ots) - Am Freitag- sowie Samstagmorgen brach mindestens ein unbekannter Täter in den Ortschaften Groß- und Kleinobringen, Ettersbergsiedlung sowie Berlstedt und Ballstedt in mehrere Sportlerheime, ein Bürgerhaus, einen Imbiss, ein Restaurant sowie eine Garage und einen Keller ein. Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 5000,00 EUR. Das durch den Täter erlangte Beutegut beläuft sich auf ...

