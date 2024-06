LPI-J: Einbrecher im Weimarer Nordkreis unterwegs

Weimar (ots) - Am Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Erfurter Straße in Weimar zu einem Verkehrsunfall. Die 55-jährige Fahrerin eines E-Autos versuchte an der Unfallörtlichkeit in eine Parkbucht zu fahren, verwechselte jedoch das Gas- mit dem Bremspedal, in dessen Folge sie die Kontrolle verlor und mit drei weiteren Fahrzeugen sowie einem Poller kollidierte. An allen touchierten Gegenständen sowie am PKW der Unfallverursacherin entstanden ...

