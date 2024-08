Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Unna (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (28.08.2024) drang ein unbekannter Täter in ein Lebensmittelgeschäft Am Kastanienhof ein.

Gegen 3.40 Uhr schlug der Täter ein Loch in die Eingangstür und verschaffte sich so Zutritt ins Gebäude. Hier brach er im Kassenbereich einen Zigarettencontainer auf und entwendete eine bisher unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln.

Ein Zeuge sah den maskierten Täter in unbekannte Richtung davonlaufen.

Weitere Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell