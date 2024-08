Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zum Schulstart gab es viele Elterngespräche bzgl. Elterntaxis

Schwerte (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Unna waren Ende vergangener Woche (Freitag, 23.08.2024) an der Lenningskampschule in Schwerte und haben dort Elterntaxis angehalten. Das "Phänomen Elterntaxis" gibt es seit vielen Jahren und auch das ganze Schuljahr über hinweg.

Und deshalb entstand folgende Idee zum Schulstart: es wurden viele Gespräche im Parkbereich rund um die Grundschule geführt. In ihnen appellierten die Beamtinnen und Beamten an die Eltern, ihre Kinder entweder alleine zur Schule gehen zu lassen oder sie ordnungsgemäß an der einige Meter entfernten Elternhaltestelle aussteigen zu lassen. Außerdem gab es Infoflyer, in denen noch einmal aufgeführt ist, welche Chancen und Vorteile es bringt, Kinder alleine zur Schule gehen zu lassen. Neben den Flyern, die dankend von der Elternschaft entgegengenommen wurden, fanden die Letter der Kreispolizeibehörde Unna "#LEBEN" großen Anklang. Viele Autofahrer sahen bereits von weitem die weißen Buchstaben und nickten wohlwollend in die Richtung der Beamtinnen und Beamten.

Und weil die Schulwegsicherung und die Sicherheit der Schulkinder so immens wichtig ist, wird es auch in Zukunft immer mal wieder Kontrollen an Schulen im Kreis Unna bezüglich dessen geben.

