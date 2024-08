Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Körperverletzung mit Pfefferspray an Bushaltestelle in Unna

Unna (ots)

Am Freitag, den 23. August 2024, kam es an einer Bushaltestelle in der Platanenallee in Unna zu einem Vorfall, bei dem ein 17-jähriger Jugendlicher mit Pfefferspray verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich infolge eines vorangegangenen Streits zwischen zwei Personen.

Am Freitag, den 23. August 2024, gegen 11:05 Uhr kam es in Unna, Platanenallee 20, zu einem Vorfall, bei dem ein 17-jähriger Deutscher leicht verletzt wurde. Die Auseinandersetzung ereignete sich vor einer Bushaltestelle, als der Geschädigte von einem 19-jährigen syrischen Staatsbürger mit Pfefferspray angegriffen wurde.

Dem Angriff ging ein Streit voraus, der bereits am Vortag (Donnerstag, 22. August 2024) in einem Bus begann. Während der Fahrt rempelten sich die beiden männlichen Personen gegenseitig an, was schließlich zu einer Eskalation am darauffolgenden Tag führte. Als sich die beiden jungen Männer am Freitag erneut an der Bushaltestelle begegneten, kam es zu der tätlichen Auseinandersetzung.

Der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Syrer, führte zur Tatzeit eine Machete mit sich. Diese wurde von ihm zwar gezeigt, jedoch nicht eingesetzt. Nach dem Vorfall konnte der Tatverdächtige bislang nicht angetroffen werden. Die Polizei fahndet derzeit mit Hochdruck nach dem 19-Jährigen. Der 17-jährige Geschädigte wurde nach dem Angriff mit Pfefferspray zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Telefonnummern 02303 921 - 0 oder 02303 921 - 3220 zu melden. Die Ermittlungen dauern an, und die Polizei prüft derzeit alle Hinweise, um den flüchtigen Tatverdächtigen schnellstmöglich zu stellen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell