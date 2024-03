Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in ein Geschäft

Wesel (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochabend (20.03.2024) gegen 21:52 Uhr, wie ein unbekannter Täter versuchte gewaltsam in ein Geschäft an der Reeser Landstraße einzubrechen.

Er verständigte die Polizei, die kurz darauf eintraf.

Der Täter hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt, hinterließ aber an einem Fenster des Geschäfts mehrere Hebelmarken. Ein Eindringen in das Geschäft war ihm nicht gelungen.

Bei den Fahndungsmaßnahmen konnte ein 57- jähriger Weseler sowie seine 32- jährige Begleiterin an der Monschauer Straße angetroffen werden. Die Beschreibung des Täters hatte Übereinstimmungen mit dem Aussehen des 57- Jährigen. Zudem führte die 32- jährige Weselerin in einer Tasche Werkzeug mit sich, welches für einen Aufbruch geeignet gewesen wäre.

Ob der 57- Jährige tatsächlich als Täter für den versuchten Einbruch in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat und dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 zu melden.

/cd Ref. 240321-0003

