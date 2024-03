Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Zigarettenautomatensprengung

Moers (ots)

Ein lauter Knall weckte einen Anwohner an der Dürerstraße in der Nacht zum Donnerstag (21.03.2024) gegen 02:10 Uhr. Grund war ein aufgesprengter Zigarettenautomat an der Dürerstraße/ Grünewaldstraße.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten nur noch den aufgesprengten Automaten feststellen, von den Tätern fehlte jede Spur.

Die Täter sprengten den Automaten, viele Einzelteile sowie Zigarettenschachteln lagen verstreut auf der Straße.

Die Beamten stellten vor Ort die zurückgelassenen Zigarettenschachteln und das Münzgeld aus dem Automaten sicher.

Ob die Täter überhaupt Beute machten, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 240321-0339

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell