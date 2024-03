POL-WES: Kamp- Lintfort - Zeugensuche nach Diebstahl von Pkw

Kamp-Lintfort (ots) - Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Rheurdter Straße / Höhe Bergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Frau leichte Verletzungen erlitt. Ein 69-jähriger Mann aus Rheurdt befuhr gegen 12.20 Uhr die Rheurdter Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. In Höhe der Bergstraße bog ein blauer VW Polo von der Bergstraße auf die ...

