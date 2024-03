Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Rheurdter Straße / Höhe Bergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Frau leichte Verletzungen erlitt.

Ein 69-jähriger Mann aus Rheurdt befuhr gegen 12.20 Uhr die Rheurdter Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. In Höhe der Bergstraße bog ein blauer VW Polo von der Bergstraße auf die Rheurdter Straße ab, ohne auf den Querverkehr zu achten. Im Anschluss kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der VW Polo in den Graben rutschte und sich die 69-jährige Beifahrerin des 69-jährigen Rheurdters leicht verletzte.

Der Fahrer des blauen VW Polo, ein junger Mann Anfang 20, erkundigte sich kurz nach dem Gesundheitszustand des 69-Jährigen und entfernte sich dann unter einem Vorwand über die Bergstraße.

Der Fahrer des blauen VW Polo wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20-25 Jahre, dunkel gekleidet, dunkle Haare.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet um sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Autofahrer unter der Telefonnummer 02842-934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell