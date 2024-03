POL-WES: Dinslaken - Verletzte nach eingeleiteter Gefahrenbremsung im Linienbus - Zeugensuche

Wesel (ots) - Am frühen Montagnachmittag ereignete sich in Wesel ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Ein 62-jähriger Mann aus Moers war gegen 14.55 Uhr mit einem Linienbus auf der Roonstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er im Kreuzungsbereich in Höhe der Dinslakener Landstraße aus bislang nicht geklärter Ursache ...

mehr