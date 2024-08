POL-UN: Schwerte - Einbruch und versuchter Einbruch

Schwerte (ots) - In der Nacht zu Freitag (23.08.2024) drangen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte Im Winkel ein. Nachdem sie sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt verschaffte hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Kameras, einen Laptop und ein Sparschwein. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an ...

