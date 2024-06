Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Frau vor Bankfiliale bestohlen

Hennef (ots)

Auf dem Parkplatz vor einer Bank in Hennef an der Frankfurter Straße wurde am 02. April 2024 eine Frau Opfer eines Diebstahls. (Wir berichteten am 03. April.) Nachdem die 77-Jährige rund 4.000 Euro Bargeld abgehoben und in ihrem Portemonnaie in ihrer Handtasche verstaut hatte, begab sie sich zurück zu ihrem Auto und stellte die Tasche auf den Beifahrersitz. Auf dem Parkplatz sprach sie ein Unbekannter auf Italienisch an und erweckte den Eindruck, als wollte er der Henneferin etwas an ihrem Pkw zeigen, so dass sie ausstieg. Nachdem die Seniorin den Unbekannten nicht verstand, stieg sie wieder in ihr Auto und fuhr nachhause. Hier bemerkte sie, dass die Beifahrertür lediglich angelehnt war und das Geld aus ihrer Tasche verschwunden war. Eine Täterbeschreibung führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Ein richterlicher Beschluss ermöglicht nun die Veröffentlichung der Aufnahmen aus der Sparkasse. Bilder des Täters können unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/137401 Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell