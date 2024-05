POL-NE: Bushaltestelle komplett zerstört - Zeugen gesucht

Jüchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L116 in Jüchen wurden am Freitag (10.05.) drei Personen leicht und eine schwer verletzt. Ein 37-jähriger Grevenbroicher beabsichtigte, an der Kreuzung L116 / Kreuzstraße mit seinem Klein-LKW nach links in Richtung Gierath abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen entgegenkommenden, geradeaus fahrenden Pkw. Der 41-jährige Autofahrer versuchte zwar ...

