Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Pkw überschlägt sich - zwei Personen verletzt

Werne (ots)

Ein 50-jähriger Ahlener befuhr am Sonntag (25.08.2024) gegen 14.00 Uhr mit einem Beifahrer in seinem Pkw die Münsterstraße in Werne in Richtung Herbern. In einem Einmündungsbereich zu einem Feld beabsichtigte er sein Fahrzeug zu wenden und verringerte aufgrund dessen die Geschwindigkeit und bog nach links in eben diese Feldeinfahrt.

Dabei überholte ihn ein 68-Jähriger aus Ascheberg, der hinter ihm fuhr.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Pkw des Ahleners und landete auf dem Dach liegend in einem Graben.

Verletzt mussten der Fahrer und sein 49-jähriger Beifahrer in ein Krankenhaus, konnten nach ambulanter Behandlung aber wieder entlassen werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell