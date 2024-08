Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden in Bramey-Lenningsen

Bönen (ots)

Am Samstag (24.08.2024) kam es gegen 14:20 Uhr an der Einmündung Kamener Straße / Brameyer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 73 jähriger Mann aus Unna befuhr mit seinem PKW die Kamener Straße in Richtung Heeren und kollidierte beim Abbiegen nach links in die Brameyer Straße frontal mit dem PKW eines 64 jährigen Mannes aus Unna. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und benötigten keine medizinische Behandlung vor Ort. Beide PKW wurden jeweils im Frontbereich stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war gegen 15:15 Uhr geräumt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell