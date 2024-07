LPI-SHL: Einbruch ohne Beute

Themar (ots) - Ein bislang unbekannter Täter trat am Montag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr vermutlich gegen eine Wohnungstür in einem Haus in der Straße "Grahügel" in Themar. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 300 Euro am Türblatt. In die Wohnung selbst gelang der Unbekannte nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0194762/2024 bei der Polizeiinspektion ...

