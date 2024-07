Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fallrohre beschädigt

Suhl (ots)

Unbekannte Täter beschädigten vermutlich durch Hochklettern in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen Fallrohre der Turnhalle einer Schule in der Friedensstraße in Suhl. Die Dachrinne wurde durch ein Dranhängen verbogen, Teile eines weiteren Fallrohres abgerissen und der Blitzableiter herausgezogen. Auch an der Hauswand entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0194169/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

