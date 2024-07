Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter und mit Drogen im Auto

Wernshausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags (30.07.2024) wurden Beamte durch Zeugenaussagen auf einen roten VW aufmerksam, der ohne Kennzeichen in Wernshausen unterwegs war. Im Auto stellten die Polizisten drei Personen fest. Der 18-jährige vermutliche Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest reagierte positiv, woraufhin eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Zudem fanden die Polizeibeamten noch Cannabis im Fahrzeug, welches sie sicherstellten, da die erlaubte Menge überschritten war. Die beiden minderjährigen Mitfahrer des 18-Jährigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Den Fahrer erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell