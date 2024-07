LPI-SHL: Ohne Versicherung und Führerschein

Unterschönau (ots) - Unbekannte Täter kappten in der Zeit vom 11.07.2024 bis 14.07.2024 den Elektrozaun an einer Kuhweide am "Unteren Hermannsberg" in Unterschönau und öffneten zudem das Tor zur nebenan befindlichen Aufforstungsfläche. In der weiteren Folge begab sich die Herde von ihrer eigentlichen Weide in den Aufforstungsbereich und beschädigte und zerstörte dort etwa 1.000 gepflanzte Lärchen, Douglasien und ...

mehr