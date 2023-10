POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Grevenbroich (ots) - Am Freitag (27.10.), gegen 02:37 Uhr, hebelten zwei unbekannte Männer in Grevenbroich an einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Am Bahndamm" die Tür eines Lebensmittelgeschäftes auf. Im Geschäftsinneren entwendeten sie Zigarettenpackung und beschädigten mehrere Glasplatten. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei bitte unter der ...

