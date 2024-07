Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zaun gekappt - Kuhherde zerstört Aufforstungsbereich

Unterschönau (ots)

Unbekannte Täter kappten in der Zeit vom 11.07.2024 bis 14.07.2024 den Elektrozaun an einer Kuhweide am "Unteren Hermannsberg" in Unterschönau und öffneten zudem das Tor zur nebenan befindlichen Aufforstungsfläche. In der weiteren Folge begab sich die Herde von ihrer eigentlichen Weide in den Aufforstungsbereich und beschädigte und zerstörte dort etwa 1.000 gepflanzte Lärchen, Douglasien und Tannen. Ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstand. Zudem beschädigte das Weidevieh Fahrzeuge in einem nahegelegenen Betrieb. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0192002/2024 beim Inspektionsdienst Suhl oder beim zuständigen Kontaktbereichsbeamten in Steinbach-Hallenberg.

