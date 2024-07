LPI-SHL: Unfallflucht

Einhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen in eine Garage in der Ernst-Thälmann-Straße in Einhausen ein. Sie entwendeten verschiedene Elektrogeräte im Wert von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0193383/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

