Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten an der Autobahnausfahrt Kamen-Zentrum

Kamen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (24.08.2024) kam es gegen 01:25 Uhr in Kamen an der Kreuzung Unnaer Straße / Zollpost / Ausfahrt der Autobahn A 1 Richtungsfahrbahn Köln zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein mit fünf Personen besetzter PKW SUV nach Verlassen der Autobahn beim Abbiegen auf die Unnaer Str. in Richtung Kamen zunächst auf die Gegenfahrbahn in einen durch Warnbaken gesperrten Baustellen-Bereich. Dann überfuhr das Fahrzeug den mittleren Grünstreifen, die Richtungsfahrbahn Kamen der Unnaer Straße, den Gehweg am rechten Fahrbahnrand, den angrenzenden Grünstreifen sowie eine niedrige Mauer mit Metallzaun und kam auf dem etwas höher gelegenen Parkplatz des dortigen Supermarktes zum Stehen. Alle fünf Insassen, fünf Männer aus Hamm im Alter zwischen 21 und 27 Jahren, wurden dabei verletzt, einer von ihnen sogar schwer. Der 21 jährige Fahrer blieb leichtverletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die anderen vier Männer wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein 24 jähriger Schwerverletzter verblieb stationär. Für seine Bergung von der Rückbank des Fahrzeuges musste die Feuerwehr Teile des Daches und eine Tür abtrennen. An dem PKW entstand Totalschaden, geschätzt etwa 50.000 Euro. Der Sachschaden an Verkehrszeichen, Grünstreifen, Mauer, Zaun und einem Baum wird insgesamt auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle dauerten bis gegen 03:00 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell