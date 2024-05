Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beschädigt- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Eine Schranke sowie ein Hinweisschild beschädigten zwei bislang unbekannte Personen gestern, gegen 17.30 Uhr auf einem Firmengelände in der August-Brömel-Straße. Offenbar balancierten die Unbekannten auf der Schranke und riefen so einen Schaden in Höhe von knapp 1.200 Euro hervor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0113140/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell