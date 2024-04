POL-BO: Verkehrsunfall in Witten - Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Bochum (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagabend, 13. April, einen Mann festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, mindestens elf geparkte Autos in Bochum-Mitte beschädigt zu haben. Gegen 20.15 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Mann im Bereich des Marienplatzes sieben geparkte Fahrzeuge beschädigt habe, indem er die Scheibenwischer verdrehte und abknickte. An ...

