Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Kind bei Verkehrsunfall in Rünthe leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Am Freitagnachmittag (23.08.2024) gegen 17:15 Uhr kam es auf dem Westenhellweg in Rünthe zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind. Aus bislang unbekannten Gründen lief ein 9 jähriger Junge aus Bergkamen vom südlichen Gehweg über die Fahrbahn und wurde von dem PKW einer 50 jährigen Frau aus Werne erfasst, die den Westenhellweg in Richtung Lünen befuhr. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte die Frau eine Kollision nicht verhindern. Der Junge stürzte und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in Begleitung eines Elternteils in eine Kinderklinik gebracht. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

