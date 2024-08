Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten bei Kollision zwischen Sattelzug und PKW in Rünthe

Bergkamen (ots)

Am Freitagmittag (23.08.2024) kam es gegen 12:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Industriestraße / Marie-Curie-Straße in Rünthe. Der 33 jährige rumänische Fahrer eines Sattelzuges wollte von der Industriestraße aus kommend nach links in die Stichstraße zu einer Firma abbiegen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden PKW einer 51 jährigen Bergkamenerin. Diese wurde schwer verletzt und durch einen Notarzt und den Rettungsdienst in ihrem PKW erstversorgt. Für ihre Bergung aus dem schnitt die Feuerwehr das Dach des Wagens auf und trennte eine Tür ab. An der Unfallstelle landete auch der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen, der aber für den Verletzten-Transport nicht zum Einsatz kam. Die PKW-Fahrerin wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer bleib unverletzt. PKW und Sattelzugmaschine waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Kreuzung geborgen werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 16.000 Euro geschätzt, wobei beim PKW von einem Totalschaden ausgegangen wird. Ausgelaufene Betriebsstoffe sowie Glassplitter und Fahrzeugteile mussten beseitigt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Industriestraße im Bereich der Unfallstelle zunächst voll gesperrt. Ab etwa 14:30 Uhr konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 15:30 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt.

