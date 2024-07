Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Illegal Altreifen entsorgt - Zeugenaufruf (30.07.2024)

Donaueschingen (ots)

In der freien Natur ihren Müll entsorgt haben Umweltsünder auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen den Donaueschinger Ortsteilen Grüningen und Wolterdingen. Zeugen entdeckten am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr an zwei verschiedenen Stellen entlang des Weges über 20 Altreifen, die Unbekannte entsorgt hatten. Wer Hinweise auf die Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 / 837830, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell