Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter entwendet Geldbeutel aus Postauto (30.07.2024)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmittag in der Bachgasse einen Postboten bestohlen. Gegen 12.20 Uhr verteilte der 34-Jährige an der Anschrift Nummer 6 mehrere Pakete. Als er kurz darauf an sein in Richtung "Zum Schlössli" stehendes Postauto zurückkehrte und auf der seitlichen Ladefläche Pakete sortierte, nahm er auf der anderen Seite des Fahrzeugs Geräusche wahr und sah dann einen unbekannten Rennradfahrer die Straße zum See wegfahren. Anschließend stellte er das Fehlen seines vorne im Fahrzeug liegenden Geldbeutels samt Inhalt fest.

Zu dem Radler ist lediglich bekannt, dass er ein schwarzes Rennradhemd trug und kurze Haare oder eine Glatze hatte.

Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

