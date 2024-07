Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Brand am Jugendtreff Nord (30.07.2024)

Singen (ots)

In der Nacht auf Dienstag ist es zu einem Gebäudebrand in der Fichtestraße gekommen. Gegen 3 Uhr teilte eine Anwohnerin über den Notruf mit, dass das Gebäude neben einem Discounter brenne. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der rückwärtige Bereich des Jugendtreffs im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss in Flammen. Der Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 40 Helfern ausgerückt war gelang es zeitnah, das Feuer zu löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von etwa 150.000 Euro liegen.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Jugendtreffs beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell