Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Zaun gefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Ein Schaden an einem Zaun im Stadtteil Hohenecken beschäftigte die Polizei am Dienstag. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Einfriedung in der Straße "Im Unterwald" durch einen Verkehrsunfall zwischen Montag, 0 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich im Anschluss aus dem Staub gemacht und sich nicht um den Schaden gekümmert. Die Ermittlungen zu der Unfallflucht dauern an. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer oder seinem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |kfa

