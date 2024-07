POL-PPWP: Einbrecher nutzen Abwesenheit aus

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Dienstagmittag um 13 Uhr löste ein Feuer in einem Waldgebiet bei Frankenstein einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Vor Ort konnte ein zirka 25 Quadratmeter große Fläche festgestellt werden, welche aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geriet. Da die Fläche an eine Mountainbike-Strecke angrenzt, wird derzeit davon ausgegangen, dass das Feuer durch eine glimmende Zigarette verursacht wurde. Immer wieder, gerade im Sommer ...

