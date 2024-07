Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen nach Zeugenhinweis auf Schussgeräusch

Zweibrücken (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und des Polizeipräsidiums Westpfalz -

Am Dienstagmorgen fand die von Zeugen verständigte Polizei auf einem Privatanwesen in einem Zweibrücker Stadtteil ein älteres Ehepaar. Die 84-jährige Ehefrau wies erhebliche Verletzungen auf und verstarb wenige Minuten nach Eintreffen der Einsatzkräfte. Auch der 88-jährige Ehemann war schwerverletzt. Er wird derzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut.

Nach den bisherigen Ermittlungen gehen Staatsanwaltschaft und Polizei davon aus, dass der Mann seine Frau mittels einer Schusswaffe tödlich verletzte und anschließend sich selbst Verletzungen zufügte. Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie dem genauen Ablauf der Geschehnisse dauern an. Im Hinblick darauf sowie mit Rücksicht auf die Privatsphäre der Familie werden weitere Details derzeit nicht veröffentlicht und können auch auf Nachfrage nicht mitgeteilt werden. |StA ZW/cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell