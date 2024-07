POL-PPWP: Flächenbrand im Wald

Kaiserslautern (ots) - Ein Verkehrsunfall in der Pariser Straße sorgte am Montagmittag für einen längeren Rückstau. Hierzu kam es, als ein 51-jähriger Mann gegen 12:40 Uhr mit seinem Renault Traffic von der Fahrbahn abkam und in einen Zaun krachte. Durch den Aufprall wurden der Zaun und Teile einer Hecke beschädigt. Der Transporter selbst hing auf dem Zaun fest und musste durch einen Abschleppwagen geborgen werden. ...

