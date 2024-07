Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flucht schlägt fehl

Kaiserslautern (ots)

Ein unbeleuchtetes Mofa zog am frühen Mittwochmorgen die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife auf sich. Das Zweirad, besetzt mit Fahrer und Sozia, war in der Innenstadt unterwegs, als es zu einer Kontrolle angehalten werden sollte. Beim Erkennen der Polizeibeamten gab der Jugendliche Gas und versuchte zu fliehen. In der Kölchenstraße bremste der Zweiradfahrer stark ab, um eine Treppe hinunterzufahren. Die Gelegenheit nutzten die Polizisten und holten das Gefährt zu Fuß ein. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-Jährige keinen Führerschein besitzt. Das Mofa musste daher stehenbleiben und der Fahrer sowie seine 15-jährige Beifahrerin mit zur Dienststelle kommen. Dort wurden beide ihren Eltern übergeben. Den 17-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. |kfa

