Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Räuberischer Diebstahl in der Karlstraße - Zeugenaufruf (26.07.2024)

Donaueschingen (ots)

Am Freitagnachmittag ist es, gegen 16:30 Uhr in einem Ladengeschäft in Donaueschingen zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Eine 58-jähriger Mitarbeiterin beobachtete, wie eine junge Frau zwei Brillen einsteckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin hatte einen ihrer Kollegen auf das Geschehen aufmerksam gemacht, weswegen dieser die Ladentüre schloss. Die 25-jährige Täterin versuchte trotzdem das Geschäft zu verlassen, was in einem Gerangel mit Mitarbeitern und im Laden befindlichen Zeugen endete. Das Geschehnis verlagerte sich vor die Tür auf den Gehweg, wo der Diebin eine männliche Person im Alter von 26 Jahren zur Hilfe kam. Es handelte sich um einen Mittäter. Gemeinsam gelang ihnen die Flucht in ein nicht weit entfernt stehendes Auto. Mit diesem versuchten sie die Flucht anzutreten, was von sie verfolgenden Zeugen zunächst noch verhindert werden konnte. Einem Zeugen gelang es den Autoschlüssel aus dem Zündschloss zu ziehen. Dabei wurde er allerdings von der jungen Frau in die Hand gebissen, wodurch er sich leicht verletzte. Da der Motor bei dem neueren BMW schon gestartet war, konnte der 26-Jährige trotz des fehlenden Schlüssels doch abhauen. Dabei schliff der Fahrer einen der Zeugen, der ins Auto gegriffen hatte, noch einige Meter mit sich und verletzt ihn dadurch leicht. Auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart wurden die Beiden dennoch durch Polizisten der Autobahnpolizei festgenommen. Dabei konnten zwei gestohlene Brillen im Wert von ungefähr 650 Euro sichergestellt werden. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls und den Fahrer noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sie wurden schlussendlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei Villingen ermittelt nun und bittet unter der Telefonnummer 07721 / 6010 um Hinweise.

