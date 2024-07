Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall im Kreisverkehr Reichenaustraße - insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden (29.07.2024)

Konstanz (ots)

Insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall am Montagvormittag im Kreisverkehr auf der Reichenaustraße/B33 neu entstanden. Eine 72-Jährige fuhr mit einem VW Polo entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und stieß in der Folge mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Skoda eines 29-Jährigen zusammen. An dem Wagen entstanden rund 10.000 Euro Blechschaden, am Polo etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell