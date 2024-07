Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Böhringen, Lkr. Konstanz) 37-Jähriger baut betrunken und berauscht Unfall und verletzt sich (29.07.2024)

Radolfzell, Böhringen (ots)

Ein Autofahrer hat am Montagabend betrunken und berauscht einen Unfall gebaut und sich dabei verletzt. Gegen 22 Uhr fuhr der 37-Jährige mit einem VW Polo auf der Bodenseestraße in Richtung Radolfzell. Auf Höhe der Hausnummer 18A kam er von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Straßenrand geparkten Ford Mondeo. Durch die Kollision lösten die Airbags aus, wobei der Mann sich leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 37-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Zudem gab er an, zuvor nicht nur Alkohol, sondern auch Drogen konsumiert zu haben. Er musste die Beamten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Um die beiden stark demolierten Autos, an denen ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

