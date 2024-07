Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Randalierer am Waldkindergarten (29.07.2024)

Singen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Randalierer in der Nacht auf Montag am Waldkindergarten in der Rheinfelder Straße verursacht. Die Unbekannten betraten das Gelände unbefugt und zerstörten dort neben dem Eingangstor mehrere Kinderzelte.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

