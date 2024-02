Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Sichergestellt

Landau (ots)

Am 31.01.2024 wurde gegen 11:45 Uhr ein 37-jähriger Opel-Fahrer in der Johannes-Kopp-Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Da der 37-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, wurde sein PKW mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.

