POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Fundsache - Vermeintlich gestohlenes Motorboot wiederaufgefunden - Bezug Pressemitteilung vom 27.07.2024 14:13 Uhr

Donaueschingen (ots) - Am Montag, gegen 17 Uhr, haben Beamte des Polizeireviers Donaueschingen drei Ladendiebe festgenommen, die in einem Drogeriemarkt in der Straße "Am Karlsgarten" insgesamt drei hochwertige Parfüms geklaut haben. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Marktes beobachtete den Diebstahl und gab am Notruf eine Personenbeschreibung ab. Eine hinzugerufene ...

