Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf (29.07.2024)

VS-Villingen (ots)

Sachschaden an einem in der Wilhelm-Binder-Straße abgestellten Auto, hat ein Unbekannter am Montag, gegen 16:30 Uhr verursacht. Ein Autofahrer stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen dort geparkten schwarzen Hyundai. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei Villingen ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 07721 / 6010 um Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell