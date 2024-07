Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Zepfenhan) Dreister Dieb klaut Bargeld aus einem Wohnhaus- Hinweise erbeten (29.07.2024)

Rottweil-Zepfenhan (ots)

Am Montagvormittag, gegen 9 Uhr, ist es auf der Linsenbergstraße zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus gekommen. Die 64-jährige Bewohnerin war mit Gartenarbeiten beschäftigt und hatte die Haustür offengelassen. Ein unbekannter Mann nutzte die Gelegenheit und betrat das Wohnhaus. Nachdem er im Obergeschoß einen vierstelligen Eurobetrag auffand und mitnahm, begab er sich im Anschluss ins Erdgeschoss und trank in der Küche Wasser aus einem Wasserhahn. Hier konnte er von der 64-Jährigen angetroffen werden. In einem Gespräch gab er sich als Arzt aus, der für eine im Haus lebende pflegebedürftige Person Medikamente tauschen müsse. Unter einem Vorwand verließ der dreiste Dieb das Haus und flüchtete mit einem blauen Auto in unbekannte Richtung. Zu ihm liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor: Er soll etwa 35 Jahre alt, zirka 180 cm groß sein und schwarze kurze Haare haben. Der Mann war mit einem schwarzen Hemd, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem dreisten Dieb geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

