Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall wegen tiefstehender Sonne- eine verletzte Autofahrerin (29.07.2024)

Böttingen (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und insgesamt über 80.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der Zufahrtsstraße zu den Anwesen "Roter Morgen" passiert ist. Eine 63.jährige Fahrerin eines Audi Q5 war auf der Zufahrtsstraße in Richtung der Landesstraße 438 unterwegs. Ihr kam ein Traktorgespann eines 24 Jahre jungen Mannes entgegen, welches sie nach derzeitigen Stand aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht erkannte. Der Traktorfahrer versuchte noch dem Audi auszuweichen, in dem er nach rechts fuhr. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich die 64-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Um deren Abtransport kümmerten sich die Beteiligten selber.

