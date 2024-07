Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall im "Aesculap-Kreisverkehr" - eine leichtverletzte Rollerfahrerin (29.07.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Montagnachmittag ist es im Kreisverkehr der Theodor-Heuss-Straße im sogenannten "Aesculap-Kreisverkehr" zu einem Unfall gekommen, bei der eine Rollerfahrerin leichte Verletzungen davontrug. Ein 24-jähriger Fahrer eines VW Polo war gegen 16 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Eine bereits im Kreisverkehr fahrende vorfahrtsberechtigte 60-jährige Rollerfahrerin wich mit ihrem SI-Zweirad dem VW aus und stürzte in der Folge auf die Straße. Hierbei verletzte sie sich leicht. Zu einem Zusammenstoß mit dem VW kam es nicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Am Roller entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

