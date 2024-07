POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannter beschädigt Hauseingangstür - Polizei bittet um Hinweise (29.07.2024)

Aldingen-Aixheim / Lkr. TUT (ots) - Am Montagmorgen hat sich auf der Trosselstraße in Aixheim eine Straßenverkehrsgefährdung ereignet. Gegen 10:20 Uhr fuhr ein 19-jähriger SEAT-Fahrer von Aixheim in Richtung Trossingen. Am Ortsausgang, nach der dortigen Verkehrsinsel, kam ihm auf seiner Fahrspur eine Piaggio APE ...

mehr