Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Jugendliche E-Scooterfahrer belästigen 25-Jährige (27.07.2024)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist es auf dem Bodenseeradweg auf Höhe der "Von-Emmich-Straße" zu einer sexuellen Belästigung einer jungen Frau gekommen. Gegen 19.50 Uhr fuhren zwei unbekannte Jugendliche mit einem E-Scooter im Bereich zwischen einem Fitnessstudio und dem Bahnhof Petershausen an einer dort laufenden 25-Jährigen vorbei. Dabei sprach sie einer der beiden unsittlich an und schlug ihr mit einem Zweig auf den Po. Anschließend entfernten sich die Scooterfahrer. Am frühen Sonntagabend, gegen 18 Uhr, begegnete die junge Frau den beiden erneut auf dem Radweg, wobei sie ihr hier nur etwas zuriefen, das sie jedoch nicht verstand.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden unbekannten Jugendlichen auf dem E-Scooter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell