Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an Schulgebäude - Zeugenaufruf (26.07.2024 - 29.07.2024)

Blumberg (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr bis Montag, 7 Uhr Sachbeschädigungen an der Viktor-von-Scheffel Schule begangen. Die Täter warfen mit einem Stein eine Glastür der Schule an der Krichstraße ein und beschädigten einen Lichtschacht. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Vandalen geben können oder sonst Beobachtungen zu den Sachbeschädigungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Blumberg, Telefon 07702 / 41066, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell